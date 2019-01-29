«Аквамен» стал самым кассовым фильмом по вселенной комиксов DC

Вашингтон, , 00:59 — REGNUM После шести недель проката фильм «Аквамен» заработал 1,09 млрд долларов США по всему миру. Эти сборы превысили сборы от фильма по вселенной DC «Темный рыцарь 2: возрождение легенды», который в свое время собрал 1,084 млрд долларов.

За прошедшую неделю лидером проката остается фильм «Стекло», во вторые выходные проката он собрал еще $19 млн. Общие сборы картины превысили $162 млн. На втором месте лидеров проката — фильм «1+1: Голливудская история», он собрал за прошедшие выходные $12,2 млн (общие сборы — $69 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января картина «1+1» заняла первую строчку лидеров кинопроката в США, потеснив «Аквамена» на второе место. На тот момент «1+1» собрал за первые выходные проката $19,5 млн, при затратах на производство фильма в $30 млн.

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