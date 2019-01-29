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Мишель Легран будет похоронен на кладбище Пер-Лашез

Общество

Прощание с композитором пройдет 1 февраля

Париж, 29 января 2019, 00:49 — REGNUM  Французский композитор Мишель Легран, скончавшийся на 87-м году жизни 26 января, будет похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез, сообщает пресс-служба посольства РФ во Франции.

Сообщается, что отпевание Леграна будет проходить в православном соборе Святого Александра Невского 1 февраля в 11:30 (13:30 по московскому времени). Затем состоится прощание с композитором в 14:00 по местному времени (16:00 по московскому) в театре Мариньи. После церемонии прощания Леграна похоронят на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января на 87-м году жизни скончался музыкант Мишель Легран. Музыка этого композитора звучит в более чем двухсот фильмах, самым известным из которых является фильм «Шербурские зонтики».

Читайте ранее в этом сюжете: Ушёл из жизни французский композитор Мишель Легран

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