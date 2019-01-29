В Москве будет открыт памятник героям сопротивления в гетто и концлагерях

Москва, , 00:32 — REGNUM Открытие мемориала в честь героев сопротивления в нацистских концлагерях и гетто будет открыт в Москве в мае 2019 года, сообщил 28 января глава попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктор Вексельберг.

На открытии выставки «Анна Франк. Дневники Холокоста» он сказал, что мемориальный комплекс уже создается и в мае планируется его открытие.

Напомним, Еврейский музей и центр толерантности объявил конкурс на проект архитектурной композиции, посвященной героям сопротивления в концлагерях и гетто.

Десять дней назад, 18 января, были объявлены финалисты конкурса: второе место занял проект саратовского архитектора Олега Фандеева, третье место — московского архитектора Константина Кутявина.

Хотя первое место в конкурсе заняли скульптор Александр Цигаль и архитектор Евгений Полянцев, было решено реализовать проект Фандеева. Такое решение принято после повторного обсуждения экспертного совета.

Как рассказал сам Фандеев, мемориал будет отражать идею борьбы, силы духа и противостояния. Монумент совмещает в себе мраморную стену, а также воду как символ горя и слез и огонь как символ вечной памяти.

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