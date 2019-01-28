Банк России сообщил о росте числа фальшивых купюр номиналом 2000 рублей

Москва, , 23:37 — REGNUM Банка России зафиксировал рост количества подделываемых денежных купюр номиналом 2000 рублей. Об этом 28 января сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что первые фальшивки стали появляться спустя несколько месяцев после выпуска новых банкнот осенью 2017 году. К концу 2018 года их количество выросло до 384.

В Гознаке связывают рост числа поддельных купюр этого номинала с их постепенным вхождением в оборот. Вместе с тем отмечается, что пока их доля в общем количестве поддельных банкнот составляет лишь около 1%.

Всего, согласно данным Банка России, за минувший год финансовыми организациями было выявлено около 38,5 тысячи поддельных рублёвых банкнот.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей были введены в оборот в октябре 2017 года. Первыми новые банкноты получили Москва и два региона, которые на них изображены: Дальний Восток и Севастополь.

В 2018 году Гознак выпустил мобильное приложение для распознавания поддельных банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.

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