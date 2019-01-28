Толкнувший Скабееву депутат Рады не боится Кадырова и не будет извиняться

Киев, , 22:35 — REGNUM Депутат Верховной рады Борислав Береза, напавший на российскую журналистку Ольгу Скабееву в штаб-квартире ПАСЕ, заявил, что ему не за что извинятся перед журналисткой. Об этом сегодня, 28 января, сообщают украинские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Береза грубо толкнул российскую журналистку Скабееву в ПАСЕ, а также допустил в её адрес грубые оскорбительные высказывания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от депутата Березы извиниться перед Скабеевой. Если же Береза не извинится, то Кадыров выразил мнение, что обязательно найдется истинный мужчина, который «в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».

Береза однако считает, что он совершенно не обязан извиняться перед Скабеевой и не чувствует себя виноватым.

Что касается слов Кадырова, то он не расценивает их как угрозу и не собирается нанимать себе охрану. Депутат уверен, что в случае какой-то реальной угрозы его жизни и здоровью Служба безопасности Украины его предупредит.