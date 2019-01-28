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Жильцы пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки не хотят переезжать

Общество

Люди просят дать им выбор и пишут письма, в том числе и Владимиру Путину

Магнитогорск, Челябинская область, 28 января 2019, 22:30 — REGNUM  Жильцы пострадавшей рано утром 31 декабря в Магнитогорске многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 просят президента России Владимира Путина не переселять их в другое жильё принудительно. Они пишут главе государства и другим представителям власти соответствующие письма и координируют свою деятельность в группе, которая так и называется: «Мы не хотим расселяться».

Напомним, 31 декабря после взрыва рухнул седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Эксперты установили, что восьмой подъезд не пригоден для дальнейшего проживания. Его, как и остатки седьмого, было решено снести.

При этом подъезды с первого по шестой и с девятого по 12-й были признаны пригодными для дальнейшего проживания. Некоторым жильцам это не понравилось и они потребовали расселить всех жителей многоэтажки. Петиция Владимиру Путину и губернатору Борису Дубровскому набрала в интернете сотни тысяч подписей.

В итоге президент Российской Федерации услышал чаяния тех, кто желает навсегда покинуть пострадавший от взрыва и частичного обрушения дом. Он поручил Борису Дубровскому расселить всю многоэтажку. Также была сумма, необходимая для этого — порядка 1,3 млрд рублей. В качестве источников финансирования глава государства назвал федеральный бюджет, областной, а также Магнитогорский металлургический комбинат.

Часть денег в размере 500 млн рублей уже выделена из Резервного фонда правительства России. Также известно о том, что 100 млн предоставляет областной бюджет и 300 млн — ММК.

А тем временем активизировались те граждане, которым в этом доме жить нравится и планов на переезд нет. И их оказалось большинство. В начале прошлой недели активисты из числа жильцов предоставили главе Магнитогорска Сергею Бердникову результаты проведённого ими опроса. Согласно этим данным, за переезд выступили жильцы 166 квартир, а против — 195.

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Противники переезда обеспокоены. Они не хотят терять жильё в самом центре города, где рядом есть поликлиника, школы, детские сады, созданы удобные, благоприятные и комфортные условия для проживания.

«Мы не хотим менять эти условия на какие-либо, навязанные нам извне», — заявляют граждане.

При этом стоит отметить, что противники переезда не оспаривают поручения Владимира Путина расселить дом. Они лишь просят уточнить его «с учётом наших интересов и оставить нам право выбора».

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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