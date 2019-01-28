Британские власти готовы блокировать соцсети с вредоносным контентом

Лондон, , 21:35 — REGNUM В Великобритании разгорелся скандал из-за обвинений против соцсетей в том, что размещенный в них контент может толкать подростков к суициду и нанесению себе увечий. Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уже обратился к соцсетям с требованием бороться с такими постами, пригрозив в противном случае жесткими действиями вплоть до блокировки.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в эфире телеканала BBC заявил, что власти страны готовы принимать меры против соцсетей вплоть до их блокировки, если те не усилят борьбу с вредным контентом, который может подтолкнуть подростков к самоубийству и нанесению себе увечий. Это заявление министра было сделано после того, как в воскресенье, 27 января, газета The Sunday Times опубликовала интервью с Иэном Расселом, отцом 14-летней Молли Рассел, покончившей с собой в 2017 году.

В интервью Иэн Рассел заявил, что именно соцсети подтолкнули его дочь к суициду. После гибели дочери он стал изучать ее аккаунты в различных соцсетях, в том числе в Instagram и Pinterest, и обнаружил, что она просматривала много страниц, постов и изображений, посвященных нанесению себе увечий и самоубийствам.

«Чем больше я смотрел, тем в больший ужас приходил, притом что я лишь мельком увидел то, что мне раньше было неизвестно и что оказало такое огромное влияние на мою любимую дочь… Нет сомнений, что Instagram оказал свое влияние на выбор Молли»,— цитирует слова Иэна Рассела издание «КоммерсантЪ».

После выхода интервью Мэтт Хэнкок заявил в эфире телеканала BBC, что власти готовы принять новый закон, если соцсети сами не примут меры для борьбы с подобным контентом.

Министр отправил письма с предупреждениями Twitter, Snapchat, Pinterest, Apple, Google и Facebook, которому также принадлежат Instagram и WhatsApp.

«Мы можем издать закон, если это будет необходимо. Было бы лучше работать над этим вместе с соцсетями, но если они откажутся делать то, что, по нашему мнению, им следует сделать, мы можем и должны принять соответствующий закон»,— заявил Мэтт Хэнкок.

На вопрос, могут ли власти заблокировать соцсети или ввести дополнительные налоги для сайтов, отказывающихся удалять такой контент, господин Хэнкок ответил: «Я бы не хотел, чтобы дошло до запрета, потому что положительное влияние соцсетей также велико… Но мы будем и должны действовать, если это будет нужно».

Несколько соцсетей уже отреагировали на ситуацию, заявив, что они уже борются с вредным контентом. Так, в Instagram сообщили, что уже начали пересматривать свою политику в отношении контента, связанного с нанесением себе увечий, суицидами и т. д.