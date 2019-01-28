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Сотни таксистов заблокировали центр Мадрида

Общество

Проспект Пасео-де-ла-Кастельяна в столице Испании оказался заблокирован сотнями машин

Мадрид, 28 января 2019, 21:34 — REGNUM  Сотни таксистов заблокировали центральную магистраль Мадрида, 28 января передает агентство Reuters.

Проспект Пасео-де-ла-Кастельяна в столице Испании оказался заблокирован сотнями машин такси начиная с утреннего часа пик, что создало серьёзные пробки и проблемы для общественного транспорта.

Таксисты Мадрида, устраивающие свои акции в знак протеста против Uber, намерены продолжать блокировки дорог до тех пор, пока правительство не введет законодательные ограничения против агрегаторов такси.

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