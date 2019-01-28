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Под снежными завалами: подрядчики не спешат очищать Челябинск

Общество

Выявленные нарушения устранены лишь частично

Под снежными завалами: подрядчики не спешат очищать Челябинск
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сугробы на пути

Челябинск, 28 января 2019, 20:37 — REGNUM  В Челябинске подрядчики не торопятся очищать город от снежных завалов. Есть претензии и к руководителям районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Как заявил на расширенном аппаратном совещании в мэрии глава городского управления благоустройства Владимир Жучков, на прошлой неделе проверяющие выявили в разных районах 186 нарушений, связанных с уборкой снега. Но они были исправлены лишь частично.

В частности, не изменилась ситуация возле образовательных учреждений. Качество работ по содержанию тротуаров и проездов представители городского управления благоустройства проверили возле 42 таких учреждений, и везде были найдены нарушения.

В ведомстве также признали, что в периоды обильных снегопадов горожане часто жалуются на снежные завалы. Но соответствующие структуры реагируют на них не оперативно.

На аппаратном совещании врио главы города Владимир Елистратов обратился к главам районов с просьбой ужесточить контроль за работой подрядчиков и устранить нарушения. Будет ли это сделано, покажет время.

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Снегопады, метели, снежные бури
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