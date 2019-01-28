Информация о состоянии воздуха в Челябинске станет общедоступной

Челябинск, , 19:57 — REGNUM В Челябинске информация о состоянии атмосферного воздуха станет общедоступной. Такое поручение своему заместителю Сергею Сушкову 28 января дал губернатор области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В интернете будет публиковаться информация с постов мониторинга состояния воздуха, уточнили в пресс-службе.

Как отмечает сам Сергей Сушков, в декабре областное минэкологии установило на территории Челябинска два стационарных поста. Скоро их запустят. Сейчас в городе работают десять постов. Есть планы по их запуску и на 2019 год. Предстоит один приобрести, ещё шесть городу передаст Росприроднадзор.

«Необходимо обеспечить размещение сведений о состоянии воздуха в Челябинске, получаемого с постов мониторинга воздуха, в сети интернет», — заявил Дубровский.

Отметим, состояние воздуха в Челябинске и окрестностях далеко от идеального. В периоды неблагоприятных метеоусловий загрязняющие вещества накапливаются в атмосфере, и горожане не могут этого не замечать. В такие дни граждане активно жалуются в мэрию и надзирающие органы.

Власти со своей стороны заявляют о мерах по улучшению ситуации. Так, сейчас создаётся обширная сеть мониторинга состояния воздуха, которая позволит в том числе и оперативно выявлять загрязнителей.