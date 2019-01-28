Врио главы Липецкой области нагрянул с проверкой в Елец

Липецк, , 19:38 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов 28 января перенёс еженедельное оперативное совещание и провёл его в городе Ельце, а не в Липецке. Как сообщила пресс-служба областной администрации расчистке снега, в первую очередь он проверил качество уборки улиц, очистки наледи и сосулек с крыш и вывоза мусора — и остался недоволен.

Работу управляющих компаний и городских служб Игорь Артамонов назвал неудовлетворительной: снег не вывозят с пешеходных дорожек, есть проблемы с вывозом мусора.

«Эти проблемы нужно решать. Если управляющие компании не выполняют свою работу, их надо штрафовать. Если магазины не чистят свою территорию, их надо наказывать. Мы должны навести порядок в каждом уголке нашей области», — заявил врио главы администрации.

Также Игорь Артамонов отметил, что на его персональный сайт поступает много жалоб. Среди них есть обращения от елецких медиков и учителей по поводу зарплаты. В связи с этим врио губернатора анонсировал проверки по оплате труда. После совещания ре также заявил, что будет приезжать в Елец регулярно.

«Муниципальной власти нужно вести диалог с людьми, держать на контроле и отрабатывать каждую жалобу, информировать население о реализации национальных проектов», — сказал Игорь Артамонов.