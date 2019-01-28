Собянин поддержал идею об ограничении неэкологичного транспорта в Москве

Москва, , 19:35 — REGNUM Мэрия Москвы поддержала инициативу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека о введении в столице ограничений для неэкологичного транспорта. Об этом 28 января сообщает пресс-служба СПЧ.

«Совет получил письмо мэра Москвы Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов», — говорится в сообщении.

По мнению правозащитников, одним из путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах может стать введение ограничений для транспорта классов «0», «1», «2» и «3».

Суммарная доля такого транспорта в Москве по состоянию на 2016 год составляла 40%. В целом же по России, согласно данным агентства «Автостат» на начало 2018 года, насчитывалось более 58% автомобилей класса «Евро-3», «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0».

Как сообщают в СПЧ, в своём письме Сергей Собянин указал на то, что в Москве уже был принят ряд мер по улучшению экологической обстановки, в том числе направленных на снижение воздействия автомобильного транспорта на жителей города и окружающую среду.

Так, с 2013 года столичные власти закупают только автобусы с двигателями экологического класса «Евро-5». В перспективе Москва планирует полностью перейти на электрический городской транспорт — начиная с 2021 года в городе будут закупаться только электробусы. Одновременно с этим запущены альтернативные виды транспорта, такие как городской велопрокат и прокат электросамокатов.

Когда именно в столице могут быть введены ограничения для автомобилей низких экологических классов, не сообщается.