Понедельник, 28 Января 2019 года
19:46:48 МСК

Есенинский культурный центр могут отдать Музею Пушкина

Общество

Музей-квартира Сергея Есенина был основан народным артистом РФ Сергеем Никоненко в 1994 году

Москва, 28 января 2019, 19:43 — REGNUM  Есенинский культурный центр может стать частью Государственного музея А. Пушкина — с таким предложением выступил столичный департамент культуры в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, сообщил 28 января официальный сайт городского парламента.

Директор некоммерческой организации «Есенинский культурный центр», народный артист России Сергей Никоненко, в свою очередь, предложил создать в Москве государственный культурно-образовательный центр, который будет включать в себя не только музей-квартиру Сергея Есенина, но и творческие студии для детей.

«Будет замечательно, если Арбатские студии станут государственным бюджетным учреждением столицы, которому я смогу передать всю экспозицию, посвящённую Сергею Есенину. Это будет мой дар родному и любимому городу», — уточнил артист.

Напомним, Есенинский культурный центр расположен в переулке Сивцев Вражек, д. 44/28 и является выявленным памятником истории и культуры. Сергей Никоненко создал музей совместно с супругой в 1994 году. Экспозиция включает в себя около 2 тыс. исторических единиц, в музее по желанию проводятся экскурсии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие музеев
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить