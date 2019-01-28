Есенинский культурный центр могут отдать Музею Пушкина

Москва, , 19:43 — REGNUM Есенинский культурный центр может стать частью Государственного музея А. Пушкина — с таким предложением выступил столичный департамент культуры в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, сообщил 28 января официальный сайт городского парламента.

Директор некоммерческой организации «Есенинский культурный центр», народный артист России Сергей Никоненко, в свою очередь, предложил создать в Москве государственный культурно-образовательный центр, который будет включать в себя не только музей-квартиру Сергея Есенина, но и творческие студии для детей.

«Будет замечательно, если Арбатские студии станут государственным бюджетным учреждением столицы, которому я смогу передать всю экспозицию, посвящённую Сергею Есенину. Это будет мой дар родному и любимому городу», — уточнил артист.

Напомним, Есенинский культурный центр расположен в переулке Сивцев Вражек, д. 44/28 и является выявленным памятником истории и культуры. Сергей Никоненко создал музей совместно с супругой в 1994 году. Экспозиция включает в себя около 2 тыс. исторических единиц, в музее по желанию проводятся экскурсии.