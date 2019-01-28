В Курске к запуску готовят первый электробус

Курск, , 19:23 — REGNUM В Курск 26 января на проверку прибыл первый электробус. Как сообщила пресс-служба мэрии, электробусы будут работать на маршруте «Знаменский собор — проспект Дериглазова».

Троллейбус благодаря аккумуляторным батареям без электропитания от контактной сети и подзарядки может проехать до 20 км. Он оснащён откидным трапом и местом для инвалидов в колясках, современной системой безопасности и системой информирования пассажиров.

Контракт на приобретение пяти электробусов был заключён в октябре 2018 года. Деньги за транспорт муниципалитет будет выплачивать в течение трёх лет.

«Решение было продиктовано необходимостью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, население которого продолжает расти, а также для поддержки предприятия МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов. По расчётам специалистов, такой вариант, по сравнению со строительством тяговой подстанции и троллейбусной линии до микрорайона Северный, позволяет сэкономить порядка 90 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, с учетом дефицита бюджетных средств схема приобретения в лизинг снижает ежегодную нагрузку на городской бюджет», — заявила директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска Надежда Пупко.

Всего троллейбусный парк МУП «Курскэлектротранс» сейчас насчитывает 59 единиц, из которых 42 — низкопольных, обслуживающих девять городских маршрутов

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