На Урале семье, потерявшей девочку, дадут муниципальное жильё

Миасс, Челябинская область, , 19:12 — REGNUM В челябинском Массе семья, потерявшая во время пожара восьмилетнюю девочку, получит муниципальное жильё. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации городского округа.

Вопрос был поднят на аппаратном совещании в мэрии. Глава Миасса Григорий Тонких поручил подчинённым оказать семье всестороннюю помощь. с таким же поручением, уже к Тонких, обратился губернатор Борис Дубровский.

Глава городского управления соцзащиты Елена Липова уже заявила о том, что семья получит муниципальную квартиру. Жильё можно будет выбрать. Также семье произведут выплаты из городского и областного бюджетов и помогут оформить необходимые документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в деревянном доме на улице Зелёной произошёл ночью 28 января. Погибла девочка 2010 года рождения. Её дедушка 1958 года рождения находится в реанимации. Мать и младшая сестра погибшей тоже получили ожоги, но не сильные.

Дом был полностью уничтожен огнём. Причина пожара устанавливается. Специально для этого из Челябинска прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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