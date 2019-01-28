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Папа римский рассказал, каким должно быть «сексуальное воспитание» в школах

Общество

Сексуальность является Божьим даром, сказал глава католической Церкви

Ватикан, 28 января 2019, 19:10 — REGNUM  Сексуальность является Божьим даром, поэтому в школах должны быть уроки «сексуального воспитания», но это воспитание должно быть «объективным», заявил в понедельник, 28 января, папа Римский Франциск, передает информагентство ANSA.

Сексуальность — «это не монстр, а дар от Бога, предназначенный для любви», отметил глава католической Церкви.

Некоторые используют этот дар не так, как следует, в том числе используют его для эксплуатации людей и зарабатывания денег. Подлинное воспитание по этому вопросу должно быть избавлено от какой бы то ни было подобной «идеологической колонизации», сказал Франциск.

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