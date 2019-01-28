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Il Messaggero: вслед за больницами и школами крысы штурмуют римскую мэрию

Общество

Некоторые наблюдатели упражняются в остроумии, однако медики утверждают, что смешного в нашествии крыс немного

Рим, 28 января 2019, 18:52 — REGNUM  Вслед за целым рядом больниц, кинотеатров, школ и станций метро «нашествие крыс» коснулось и здания римской мэрии — Дворца сенаторов на Капитолийском холме, передает Il Messaggero в понедельник, 28 января.

Одной из причин массового появления грызунов называют проблемы с уборкой мусора из уличных баков.

Некоторые наблюдатели, как сообщает издание, отнеслись к ситуации с юмором, в частности, отметили, что крысам понадобится не так уж много времени, чтобы научиться разбираться в проблемах бюджета лучше некоторых чиновников. В комментариях также упоминаются произведения братьев Гримм. Другие наблюдатели же отмечают «символичность» появления крыс на Капитолии.

Однако медики заявляют, что в нашествии крыс нет ничего забавного, оно грозит горожанам самыми серьезными проблемами.

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