В католической Церкви не будет «добровольного целибата» — папа Франциск

Ватикан, , 18:43 — REGNUM Папа римский Франциск не намерен отменять обязательность целибата для священников, заявил он журналистам во время пресс-конференции на борту самолета из Панамы в Рим в понедельник, 28 января, передает Tg Com.

Глава католической Церкви отметил, что безбрачие священников является «даром Церкви» и что у него совершенно определенно нет никаких намерений пересматривать правила.

При этом он отметил, что теологам следует изучать вопрос о том, как решать «пастырскую проблему» на тех территориях, где есть нехватка священников.