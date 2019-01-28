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В католической Церкви не будет «добровольного целибата» — папа Франциск

Общество

Глава католической Церкви сказал, что безбрачие священников является «даром Церкви»

Ватикан, 28 января 2019, 18:43 — REGNUM  Папа римский Франциск не намерен отменять обязательность целибата для священников, заявил он журналистам во время пресс-конференции на борту самолета из Панамы в Рим в понедельник, 28 января, передает Tg Com.

Глава католической Церкви отметил, что безбрачие священников является «даром Церкви» и что у него совершенно определенно нет никаких намерений пересматривать правила.

При этом он отметил, что теологам следует изучать вопрос о том, как решать «пастырскую проблему» на тех территориях, где есть нехватка священников.

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