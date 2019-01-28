Власти Италии нашли базу нигерийской мафии в центре по приему мигрантов

Катания, Италия, , 18:36 — REGNUM Правительство Италии намерено закрыть один из крупнейших в стране центров по приему мигрантов Cara di Mineo в Катании, заявил в эфире радиостанции Rtl 102,5 вице-премьер страны, глава МВД Маттео Сальвини.

Сальвини сообщил некоторые подробности спецоперации, в результате которой сотрудники спецслужб выявили базу «нигерийской мафии» прямо на территории этого центра.

В результате спецоперации были задержаны 19 человек. Их подозревают в организации наркоторговли, а также в нескольких эпизодах сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах.

Существование крупных мигрантских центров само по себе является проблемой, потому что чем они больше, тем их труднее контролировать, поэтому правительство будет проводить политику разукрупнения таких центров, добавил министр.

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