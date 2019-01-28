Понедельник, 28 Января 2019 года
18:37:11 МСК

Власти Италии нашли базу нигерийской мафии в центре по приему мигрантов

Общество

Правительство страны будет проводить политику разукрупнения мигрантских центров

Катания, Италия, 28 января 2019, 18:36 — REGNUM  Правительство Италии намерено закрыть один из крупнейших в стране центров по приему мигрантов Cara di Mineo в Катании, заявил в эфире радиостанции Rtl 102,5 вице-премьер страны, глава МВД Маттео Сальвини.

Сальвини сообщил некоторые подробности спецоперации, в результате которой сотрудники спецслужб выявили базу «нигерийской мафии» прямо на территории этого центра.

В результате спецоперации были задержаны 19 человек. Их подозревают в организации наркоторговли, а также в нескольких эпизодах сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах.

Существование крупных мигрантских центров само по себе является проблемой, потому что чем они больше, тем их труднее контролировать, поэтому правительство будет проводить политику разукрупнения таких центров, добавил министр.

Читайте также: 42% итальянцев считают миграцию серьезной опасностью для идентичности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить