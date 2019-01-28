Пользователи «ВКонтакте» получили возможность скрывать свои публикации

Москва, , 18:28 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию, позволяющую пользователям скрывать свои старые публикации и помещать их в архив. Об этом 28 января сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

«Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и доступны только вам», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Архивировать неактуальные публикации пользователи могут как по отдельности, так и за определённый период. При желании их можно будет восстановить.

Сообщается, что новая функция пока доступна только в веб-версии «ВКонтакте» в дальнейшем она появится и на мобильных устройствах.

Напомним, в августе минувшего года администрация «ВКонтакте» анонсировала масштабную реформу системы приватности в социальной сети. Так, у пользователей уже появилась возможность сделать свою страницу доступной только для друзей. Закрытыми стали списки людей, сделавших репост записи. Ранее в соцсети была введена опция, позволяющая закрыть от просмотра альбом с сохранёнными фотографиями.