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Центробанк запускает систему быстрых платежей

Общество

Граждане смогут делать мгновенные переводы по одному только номеру телефона

Москва, 28 января 2019, 18:37 — REGNUM  28 января 2019 года в России начала работать системы быстрых платежей (СБП). При помощи неё физические лица смогут делать мгновенные переводы по номеру телефона, сообщает Центробанк.

Возможность будет доступна круглосуточно, независимо от того, в каком банке открыты счета получателя и отправителя средств. С 28 января отдельные банки предоставили возможность использовать систему ограниченному кругу своих клиентов. К 28 февраля эти банки станут предоставлять данную услугу всем своим клиентам.

«На первом этапе работы системы граждане смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц. На следующем этапе развития СБП планируется предоставить гражданам возможность проводить платежи в пользу юридических лиц — например, за товары и услуги с использованием QR-кодов. Предполагается, что данный сервис будет доступен в системе во второй половине текущего года», — отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

Преимущество новой системы в том, что она позволит оперативно переводить средства со счета в одном банке на счет в другой, при условии, что оба кредитных учреждения присоединились к СБП. Кроме оперативности выгода будет и по цене. Сейчас за переводы не внутри одной финансовой организации берут комиссию. При расчетах через систему быстрых платежей банкам не придется устанавливать комиссию или размер ее будет символическим.

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Банковское дело
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