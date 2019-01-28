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В школах Новгородской области из-за гриппа и ОРВИ закрыты 30 классов

Общество

При этом в целом по региону эпидемический порог не превышен

Великий Новгород, 28 января 2019, 18:17 — REGNUM  В Новгородской области в связи с отсутствием по причине заболевания гриппом и ОРВИ 20% и более учащихся частично приостановлен образовательный процесс в девяти школах. Об этом сегодня, 28 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На карантин закрыто 30 классов в школах Великого Новгорода, Пестово, Чудово, а также в Окуловском районе.

По данным ведомства, в регионе сохраняется еженедельный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, но эпидемический порог пока не превышен.

За четвёртую неделю января с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились 4797 человек, в том числе 3123 ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января от осложнений после свиного гриппа в Великом Новгороде скончалась женщина — по данным медиков, она обратилась за помощью к врачам слишком поздно. Эпидемиологи заявили о циркуляции трёх штаммов гриппа в регионе и порекомендовали при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а вызывать участкового врача.

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Грипп, ОРЗ
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