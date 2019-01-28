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Ещё одна школа Москвы объявила карантин по кори

Общество

Объявления опубликованы на официальных порталах учебных заведений 28 января

Ещё одна школа Москвы объявила карантин по кори
Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна
Карантин

Москва, 28 января 2019, 17:50 — REGNUM  В Москве в школе №1434 «Раменки» введены карантинные мероприятия из-за кори. Объявление об этом опубликовано на официальном портале учебного заведения 28 января.

Карантин вводится в корпусах, расположенных по адресам: улица Раменки, дом 15, корпуса 1 и 2.

«Все массовые мероприятия в школе отменяются. Фестиваль «Палитра», дни открытых дверей и открытые уроки в начальной школе переносятся. Даты переноса будут сообщены дополнительно», — указано в объявлении.

Ранее стало известно о карантине по кори в школе №1797 «Богородская».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре и январе был введён карантин в школьных и дошкольных образовательных учреждениях Москвы из-за массовых случаев дизентерии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в школе ввели карантин по кори

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