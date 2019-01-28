Количество изнасилований в Петербурге за год выросло на треть

Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM По итогам 2018 года криминальная статистика в Петербурге в целом выглядит достаточно спокойно, за исключением изнасилований и покушений на изнасилование. По данным Петростата, количество таких тяжких преступлений за январь-декабрь 2018 года выросло на 33,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Отметим, что годом ранее, в 2017-м, число таких преступных посягательств на личность граждан, наоборот, уменьшилось на 26% по сравнению с 2016 годом.

Из всех других видов преступлений, помимо сексуального насилия, рост в Петербурге в 2018 году показали хулиганство (+3,3%) и экономическая преступность (+9,1%).

Количество убийств и покушений на убийство (всего 190 случаев) уменьшилось в 2018 году на 4%, количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (417 случаев) — на 4,4%.

Больше всего сократилось количество зарегистрированных грабежей (минус 9%) и наркопреступлений (минус 10,2%).

Общее количество тяжких и особо тяжких преступлений в Петербурге в 2018 году составило 19,3 тыс. случаев, что на 6,4% меньше, чем в 2017 году. Доля таких преступлений в общей криминальной статистике — 37,4%.

Всего в 2018 году в Петербурге произошло 51 420 преступлений, что на 1,4% меньше, чем в 2017 году. Ранее Смольный озвучивал более оптимистичные цифры снижения преступности, чем те, о которых сегодня, 28 января, сообщил Петростат.

Добавим, что самым спокойным месяцем года, по данным криминальной статистики, стал декабрь (3,6 тыс. преступлений), а самым тяжелым — октябрь (5,7 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: Преступность в Петербурге в 2018 году сократилась на 2,7%