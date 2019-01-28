Отменённый популярный автобус в Екатеринбурге пока так и не заменили

Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM В Екатеринбурге отменённый с 1 января 2019 года маршрутный автобус № 024 так и не был заменён 28 января другими маршрутами. В мэрии же обещают, что задержка продлится всего день-два, и скоро маршрут заменят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На брифинге 25 января 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что маршрут заменят «продлённые» автобусы № 57А и № 012 уже с понедельника 28 января, но по состоянию на вечер понедельника автобусы продолжают ездить по старым маршрутам.

В пресс-службе главы города подтвердили корреспонденту ИА REGNUM, что № 024 действительно не удалось заменить с понедельника. Задержка связана в том числе с тем, что нужно провести инструктаж для водителей и кондукторов, а также вывести новые единицы автобусов на дороги.

Напомним, с 1 января 2019 года в городе перестал ходить популярный автобусный маршрут № 024. Отмена маршрута вызвала большой общественный резонанс, и после совещания с участием общественников и депутатов разных уровней в мэрии приняли решение заменить № 024 двумя существующими маршрутами, которые бы «продлили».

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