В Южной Корее провели опрос на тему просмотра контента для взрослых

Сеул, , 17:46 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число детей возраста начальной школы, которые смотрят публикации для взрослых, сообщает YTN.

Представители министерства по вопросам гендерного равенства и семей Республики Корея провели опрос на тему просмотра контента для взрослых, в котором приняли участие около 5000 учащихся начальных классов. Согласно результатам опроса, 4 из 10 школьников смотрели видеоконтент для взрослых.

17,3% респондентов сообщили, что видели контент для взрослых на интернет-порталах или на таких комикс-площадках, как Webtoon.

Кроме того, количество учащихся 5−6 классов, которые также видели подобный контент, увеличилось до 1,3%, а количество учеников, которые играют во взрослые игры, увеличилось до 17,1%.

Кроме того, почти каждый второй учащийся ответил, что родители предлагают попробовать алкоголь.

Министерство по вопросам гендерного равенства и семей Республики Корея планирует принять комплексные меры по защите прав молодежи, опираясь на результаты данного опроса.