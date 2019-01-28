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Жителя Чечни поймали на вербовке в ряды ИГИЛ*

Общество

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Грозный, 28 января 2019, 16:44 — REGNUM  Житель Чеченской Республики занимался вербовкой в ряды боевиков через интернет. В соцсети он склонял жителя Ленинградской области к вступлению в террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Карачаево-Черкесии.

«Погрануправлением ФСБ России по КЧР выявлен и задокументирован факт осуществления уроженцем Чеченской Республики с использованием социальной сети «ВКонтакте» склонения жителя Ленинградской области к вступлению в ряды международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участию в ее деятельности», — приводит слова пресс-службы «Интерфакс-Юг».

По материалам ФСБ Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». За совершение преступления вербовщику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Дагестане были уничтожены трое боевиков. Бандиты планировали нападение на один из объектов религиозного культа, а также на сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они оказались причастными к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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