Жителя Чечни поймали на вербовке в ряды ИГИЛ*

Грозный, , 16:44 — REGNUM Житель Чеченской Республики занимался вербовкой в ряды боевиков через интернет. В соцсети он склонял жителя Ленинградской области к вступлению в террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Карачаево-Черкесии.

«Погрануправлением ФСБ России по КЧР выявлен и задокументирован факт осуществления уроженцем Чеченской Республики с использованием социальной сети «ВКонтакте» склонения жителя Ленинградской области к вступлению в ряды международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участию в ее деятельности», — приводит слова пресс-службы «Интерфакс-Юг».

По материалам ФСБ Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». За совершение преступления вербовщику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Читайте также: Уничтоженные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Дагестане были уничтожены трое боевиков. Бандиты планировали нападение на один из объектов религиозного культа, а также на сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они оказались причастными к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).