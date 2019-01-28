Наталия Дайер рассказала, каким будет третий сезон «Очень странных дел»

Лос-Гатос, США, , 17:46 — REGNUM Актриса Наталия Дайер в своём интервью для MTV News рассказала о своих впечатлениях от третьего сезона сериала «Очень странные дела». По словам Дайер, новые серии будут масштабнее и страшнее предыдущих.

Дайер сообщила, что не имеет права распространяться о съёмках сериала и делиться конкретными подробностями. Однако она считает, что «даже съёмки этого сезона ощущаются масштабнее».

Актриса отметила, что новый сезон будет мрачнее и намного страшнее предыдущих. Также Дайер заявила, что ещё не видела ни одного кадра из отснятого материала, но не меньше зрителей мечтает увидеть результат.

Напомним, что третий сезон «Очень странных дел» выйдет 4-го июля 2019 года. Сериал рассказывает о вымышленном городке Хокинс, в котором происходят таинственные события. Главным героями истории становится группа тинейджеров, которые пытаются найти своего пропавшего друга при помощи девочки с паранормальными способностями. Сериал создали братья-близнецы Мэтт и Росс Дафферы, опираясь на произведения Стивена Кинга и поп-культуру 80-х.

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