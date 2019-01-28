Итальянской оппозиции запретили приближаться к мигрантам

Палермо, Италия, , 16:37 — REGNUM В районе вблизи порта Сиракузы, где уже трое суток находится корабль Sea Watch с 47 мигрантами на борту, капитанам всех судов запрещена навигация и любые остановки, на которые не было получено прямого разрешения, сообщает информагентство Askanews в понедельник, 28 января.

Таким образом власти пытаются не допустить к кораблю с мигрантами, который не предполагается впускать в Италию, какие бы то ни было делегации, включая депутатов от бывшей правящей Демократической партии, которые хотели посетить Sea Watch в понедельник.

Ранее представители правительства заявили, что на этом корабле нет ни женщин, ни детей. Поскольку Sea Watch принадлежит немецкой неправительственной организации, а ходит под флагом Нидерландов, мигрантам предложено направиться в одну из этих стран. Исключения из своих правил об ограничении доступа нелегальных мигрантов в страну в Риме делать не собираются.

В оппозиции обвиняют правительство в нарушении прав мигрантов и предлагают обеспечить им хотя бы временную помощь. В правительстве убеждены, что оппозиционеры хотят заработать политические очки, а любая помощь этому кораблю лишь укрепит желание нелегальных перевозчиков продолжать свой незаконный бизнес.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.