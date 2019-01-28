Это кому-то выгодно: депутат против безнала в школьном питании в Ярославле

Ярославль, , 16:25 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова раскритиковала планы мэрии города ввести обязательную безналичную оплату питания в школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Волков потребовал перевести все расчеты за питание в школах в безналичную форму до 1 сентября.

«Думаю, каждый родитель должен сам решать, нужна его ребенку банковская карта или нет. Карту ребенок может потерять, так же как и деньги. И что ему делать в этом случае? Голодать? Мы всё это уже проходили с транспортными картами. Сначала обслуживание было бесплатным, потом ввели комиссию. Просто так ничего не делается. Думаю, это всё делается в интересах московской команды. Каждый заплатит копеечку за обслуживание карт, а в итоге всё это выльется в миллионы, на которых кто-то заработает. Мэр не может решать за родителей, как им оплачивать питание. Должно быть право выбора», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы, член комитета по соцполитике Елена Кузнецова.

Ранее городские власти заявляли, что у школьников будет право выбора, однако 28 января Владимир Волков заявил, что ни одна шоколадка в школьном буфете не должна продаваться за наличные деньги.

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