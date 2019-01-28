Премьер-министра Пакистана Имран Хана поддерживает 51% граждан

Исламабад, , 16:52 — REGNUM 27 января социологическая служба Gallup Pakistan совместно с Gilani Foundation провели первый масштабный опрос общественного мнения о результатах деятельности премьер-министра Имрана Хана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, 51% из 1141 респондентов назвали успехи главы правительства «хорошими» (38%) или «очень хорошими» (13%). 26% считают, что Имран Хан работал «плохо», а 20% — что «очень плохо».

Примечательна возрастная и социальная картина опроса. Действия премьера, в основном, поддерживают «миллениалы», то есть те, кому меньше 30 лет. В то же время большая часть старшего поколения (старше 50 лет) считает результаты работы главы правительства неудовлетворительными. Кроме того, в пользу действий Имрана Хана высказались, в основном, горожане, в то время как сельские жители чаще критикуют действующего премьера.