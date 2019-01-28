Во Владимирской области подтверждено 57 случаев кори

Владимир, , 16:15 — REGNUM Во Владимирской области в результате лабораторных исследований подтверждено 57 случаев заболевания корью. По данным регионального департамента здравоохранения, среди заболевших — 44 ребенка и 13 взрослых.

«За весь период вспышки заболеваемости корью в регионе заболели 57 человек, из них 44 детей и 13 взрослых. Все заболевшие — из числа кочующего и мигрирующего населения, не имеющего прививок против кори», — сообщили в пресс-службе.

По данным на 25 января, в больницах оставалось 11 детей и двое взрослых.

ИА REGNUM напоминает, что что информация о вспышке кори во Владимирской области появилась 15 января. Тогда сообщалось о 25 заболевших. Все они живут в цыганском таборе. 21 января в регионе началась дополнительная вакцинация от заболевания. Сделать прививку владимирцы могут во всех поликлиниках с понедельника по субботу.

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