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Школьница из Псковской области получила грант на сыроварню

Общество

Ученица 9-го класса из Порхова стала победителем Всероссийского конкурса талантов и достижений «Мои крылья»

Порхов, Псковская область, 28 января 2019, 16:09 — REGNUM  Ученица 9-го класса, 15-летняя Раяна Васильева из города Порхов Псковской области стала победителем Всероссийского конкурса талантов и достижений для детей и молодёжи из детских домов, приёмных и многодетных семей «Мои крылья» и получит грант на расширение личного подсобного хозяйства. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе администрации региона.

Девушка приняла участие в конкурсной номинации «Деятель», посвящённой малому бизнесу и социальному предпринимательству.

Раяна живет в многодетной семье, где воспитываются трое родных и пятеро приёмных детей. Вместе с родителями она готовит творог, йогурты и варит сыр из молока, которое даёт домашняя корова Доня. В видеоролике, который школьница послала на конкурс, она рассказала о необходимости ещё одной коровы, доильного аппарата и сыроварни.

Всего на конкурс был подано 1,4 тыс. заявок. Раяна Васильева вошла в число 18 детей, которые приняли участие в очном этапе конкурса в Москве.

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Проблемы многодетных семей
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