Власти нашли дополнительные деньги для расселения дома в Магнитогорске

Москва, , 16:29 — REGNUM На расселения частично разрушенного дома в Магнитогорске потратят более миллиарда рублей. Правительство уже распорядилось выделить 500 млн рублей из Резервного фонда, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Помимо этого, 100 млн предоставит бюджет Челябинской области и 300 млн рублей — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Ранее ИА REGNUM сообщало, что для расселения всех жильцов пострадавшего от взрыва дома необходимо порядка 900 млн рублей.

Общая площадь жилых помещений, которые расселят, составят 23 623,3 тыс. квадратных метров. В эту цифру не включили площадь квартир в 7-м и 8-м подъездах, которые обрушились при взрыве. Их жителям ранее выделили 147 млн рублей на расселение.

Напомним, утром 31 декабря в седьмом подъезде дома на проспекте Карла Маркса, 164 взорвался бытовой газ, и затем сам подъезд обрушился. Погибли 39 человек.