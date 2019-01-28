В параде в Нью-Дели были показаны новые индийские гаубицы К-9 «Ваджра»

Нью-Дели, , 19:07 — REGNUM В Нью-Дели состоялся парад по случаю празднования 70-го Дня Республики Индия. На нем присутствовали высокопоставленные лица индийского правительства, премьер-министр Нарендра Моди, а также президент Рам Натх Ковинд. Почетным гостем торжеств стал лидер Южной Африки Сирил Рамафоса.

На торжественном марше впервые прошли женский батальон. Впервые приняли участие и новые гаубицы — К-9 «Ваджра», произведенная индийцами, совместно с транснациональным конгломератом «Larsen and Toubro» и М-777.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в параде также впервые приняли участие четыре ветерана Индийской национальной армии.

Помимо военнослужащих и военной техники по главной улице Дели, Раджпатху, прошли декорированные платформы, представляющие штаты Индии. На многих из них были изображения Махатмы Ганди, ведь страна в 2019 году также празднует 150 лет с его рождения.

Безопасность проведения торжеств обеспечивали 25 тысяч полицейских. Подобные меры безопасности были обусловлены слухами о возможных терактах в столице.