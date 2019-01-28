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Работающие в Германии стали меньше страдать от депрессии — статистика

Общество

Число прогулов из-за психических заболеваний впервые сократилось с 2006 года

Берлин, 28 января 2019, 15:59 — REGNUM  В Германии впервые с 2006 года зафиксировано снижение прогулов по причине психических заболеваний работников, передает канал n-tv 28 января.

Согласно данным страховой организации DAK-Gesundheit, число прогулов застрахованных трудящихся в 2018 году снизилось на 5,6% в сравнении с 2017 годом. Тем не менее психические заболевания являются третьей по значимости причиной невыходов на работу: они составляют 15,2% случаев. Лидируют в списке боли в спине и заболевания опорно-двигательного аппарата (20,9%) и респираторные заболевания (16%).

Особенно сократилось число прогулов из-за депрессии — сразу на 17%. При этом отмечается, что женщины более подвержены этому недугу: по причине депрессии женщины пропустили на 63% больше рабочих дней, чем мужчины.

Подсчеты DAK-Gesundheit были основаны на анализе данных 2,5 млн застрахованных трудоустроенных граждан Германии.

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Культура и общество Германии
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