А как же огурцы? В Госдуме видят риски в переходе на йодированную соль

Москва, , 15:54 — REGNUM Законопроект об обязательном йодировании соли потребует тщательной проработки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Я хочу, чтобы компетентные органы оценили регулирующее воздействие этого акта. По крайней мере, на первый взгляд он кажется несколько односторонним в смысле цели этого законопроекта», — заявил Емельянов.

Прежде всего, возникает вопрос, как законопроект отразится на гражданах России — например, как солить огурцы или квасить капусту, отметил он.

«Так ли нужна йодированная соль? Это и засолка огурцов, и даже просто потребление в пищу — у кого-то может быть индивидуальная непереносимость йода. Поэтому навязывать йод в составе соли, по-моему, не очень правильно», — полагает Емельянов.

Есть, впрочем, и ещё один аспект проблемы — как отразится законопроект на производителях соли в России, продолжил депутат.

«Я пока встречал йодированную соль только импортного производства. Пока я не получу соответствующие заключения регулирующего воздействия этого законопроекта по этим направлениям, я за него голосовать не буду», — отметил Емельянов.

28 января Общероссийский народный фронт заявил о том, что в ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект Минздрава об обязательном йодировании соли. По мнению авторов законопроекта, данная мера могла бы решить проблему существующего в России йодного дефицита, значительно сократить количество заболеваний щитовидной железы и уменьшить число осложнений во время беременности.