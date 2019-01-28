В Белфасте нашли сбежавшую из зоопарка красную панду

Белфаст, Великобритания, , 15:53 — REGNUM В столице Северной Ирландии городе Белфасте из зоопарка пропала красная панда. Животное исчезло накануне, 27 января.

Местные власти распространили сообщение с просьбой нашедшему вернуть редкое животное. Несмотря на то, что панда не представляет опасности, жителей попросили не подходить животному в случае обнаружения, а позвонить в полицию.

https://twitter.com/BelfastZoo/status/1089848935596855296

В настоящее время животное уже найдено и в целости и сохранности возвращено в зоопарк. Отыскать беглеца сегодня, 28 января, помогли живущие неподалёку люди.

«Мы рады сообщить, что пропавшая красная панда была обнаружена и возвращается в свой дом в Белфастском зоопарке — спасибо всем за помощь в поисках», — говорится в сообщении Белфастского зоопарка в Twitter.

https://www.instagram.com/p/BqhPWbkh_8w/

Добавим, что два детеныша красной панды родились в зоопарке в июне 2018 года. Большую часть времени эти животные на деревьях — их острые когти делают их проворными альпинистами, и они используют свои длинные полосатые хвосты для равновесия.