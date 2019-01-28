В Казахстане проверят регистрацию нескольких автомобилей на одного человека

Астана, , 15:57 — REGNUM Министерство финансов Казахстана планирует внедрить специальный логистический контроль регистрации автомобилей на одного собственника, заявил 28 января министр финансов республики Алихан Смаилов на правительственном часе Мажилиса парламента республики, сообщает 28 января издание BNews.

Министр привел пример, что если на одного человека будет зарегистрировано множество машин, то сначала будет инициирована проверка. Только после этого будет направляться извещение об уплате налога.

Смаилов добавил, что актуальная информация о транспорте для взимания налогов будет поступать в Минфин республики в онлайн-режиме, что позволит исключить ошибки при начислении налога.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Мажилисе парламента Казахстана состоялся правительственный час, посвященный повышению эффективности сбора налогов. В ходе выступления Алихан Смаилов заявил, что информация по налогам будет поступать налогоплательщикам в виде СМС.

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