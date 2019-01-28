Ярославцы после прошедшего снегопада требуют крови ответственных чиновников

Ярославль, , 15:47 — REGNUM Активисты группы «Дороги Ярославля» обратились к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой вмешаться в ситуацию с уборкой областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате снегопадов в прошедшие выходные в областном центре возникли пробки, повысилась аварийность.

«Почему в современном городе в центре России, пусть и с тысячелетней историей, не могут наладить зимнее содержание дорог и тротуаров? Недавний снегопад, прошедший по центральной полосе, еще раз показал некоторую бесполезность работы ответственных за состояние города служб. Но и до снегопада в Ярославле не было ни одной улицы, которая находилась бы в нормативе по зимнему содержанию. Город накрыла волна ДТП, на дорогах гибнут люди», — говорится в письме.

Авторы письма говорят, что контролировать уборку города должен заместитель мэра по жилищно-коммунальному хозяйству. Этот пост занимает Михаил Кузнецов. Отметим, что мэр Владимир Волков уже объявил ему строгий выговор.

«Ситуация с зимней уборкой ухудшается из года в год, она не стабильно неудовлетворительна, она действительно становится хуже, что демонстрирует состояние центральных магистралей города, на которых в предыдущие годы еще можно было проехать относительно безболезненно даже после сильных снегопадов. А ведь в городе есть и другие улицы, о состоянии которых без плохих слов и не скажешь», — пишут авторы письма.

В письме говорится о том, что состояние дорог за время работы Дмитрия Миронова в регионе стало лучше. А вот убирают их год от года всё хуже. Авторы письма «требуют крови» виновных.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич. Мы просим разобраться в сложившейся ситуации, сфокусировать свой взгляд на проблеме, сделать выводы и наказать реально ответственных за ситуацию должностных лиц. Наш город — центр Золотого кольца, который посещают множество туристов, очень обидно наблюдать, как путешественники вязнут в сугробах, скользят на льду, да даже откровенно ухмыляются. Скоро Ярославль будет принимать фестиваль «Главная масленица страны», но если уже сегодня не начать принимать меры, то праздник гости города могут встретить в травмпунктах Ярославля», — завершается письмо активистов группы «Дороги Ярославля».

Добавим, что свою проверку по итогам прошедшего снегопада начала прокуратура Ярославля. Она проверит действия должностных лиц.

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