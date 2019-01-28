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Скандал вокруг автосалона в Воронеже: без машин и без ответов

Общество

Около 200 покупателей автомобилей известной европейской марки считают себя обманутыми официальным дилером

Воронеж, 28 января 2019, 15:41 — REGNUM  Инициативная группа клиентов автосалона «Гаус», до недавнего времени работавшего в Воронеже в качестве официального дилера марки Volkswagen, намерена провести 29−30 января в Москве встречу с руководством представительства немецкого автопроизводителя в России. Об этом ИА REGNUM сообщили представители инициативной группы 28 января.

Скандал вокруг автосалона «Гаус», являвшегося официальным дилером марки Volkswagen, разразился в декабре 2018 года. Тогда выяснилось, что клиенты компании, уже внесшие предоплату за свои будущие автомобили, в течение нескольких месяцев не могут их получить. По данным инициативной группы пострадавших, таких несостоявшихся автовладельцев, оставшихся к тому же и без денег, — более 200.

В середине января представитель автосалона пообещал составить график выдачи автомобилей каждому из клиентов, а также принести извинения. Однако о графике в инициативной группе пока ничего не знают, зато на прошлой неделе в автосалон пришли судебные приставы и приступили к описи имущества. Тем временем стало известно, что российское представительство Volkswagen отозвало дилерство у ООО «Гаус».

"На 29−30 января 2019 планируется приезд нашей инициативной группы в Москву для встречи с руководством Фольксваген Групп в России», — говорят представители инициативной группы, отмечая, что к позиции представительства марки в данной ситуации возникает немало вопросов.

Как отмечает ИА REGNUM, в Центральном суде Воронежа на данный момент находятся десятки исков к ООО «Гаус», по части из них уже вынесены решения.

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