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Экс-вице-президента Korean Air обвинили в незаконном трудоустройстве

Общество

Бывший сотрудник обвиняется в незаконном трудоустройстве домработниц

Сеул, 28 января 2019, 15:47 — REGNUM  Бывшего вице — президента компании Korean Air Джо Хён А обвинили в незаконном трудоустройстве домработниц — гражданок другой страны, сообщает YTN.

Центральный районный суд г. Сеула наложил штраф в размере 5 млн вон (~$4,466 тыс.) на бывшего сотрудника авиакомпании. Согласно информационному источнику, Джо Хён А обвиняется в найме 11 гражданок Филиппин в качестве сотрудников авиакомпании с 2013 года.

Кроме того, в декабре 2018 года прокуратура обвинила жену председателя холдинговой компании Hanjin Group (в которую входят Korean Air, Hanjin Shipping и другие компании) в нарушении закона «Об иммиграционном контроле».

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