Роскомнадзор разблокировал почти 19 тыс. IP-адресов зарубежных провайдеров

Москва, , 15:36 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разблокировала почти 19 тыс. IP-адресов хостинг-провайдеров, доступ к которым был закрыт после блокировки мессенджера Telegram, сообщил 28 января пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Сняли ограничение с подсетей средних провайдеров хостинга, всего — 18 944 IP-адресов», — цитирует агентство «Москва» Ампелонского.

По его словам, одна подсеть принадлежит Aruba S.p.A (2 тыс. IP-адресов), еще одна — Vultr Holdings (0,5 тыс.), и третья — SoftLayer (16,4 тыс.).

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал добавлять новые IP-адреса для блокировки Telegram. Так, 21 января ведомство увеличило число блокировок, рост продолжался в течение дня, к вечеру в реестр было добавлено несколько тысяч новых IP-адресов.

Ранее СМИ сообщали, что с 2019 года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей.

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