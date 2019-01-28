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Экс-президент Индии Мукерджи получил высшую государственную награду

Общество

Пранаб Мукерджи, лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и бывший президент Индии

Нью-Дели, 28 января 2019, 21:21 — REGNUM  Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи получил высшую государственную награду Индии «Бхарат Ратна» («Сокровище Индии»). Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своем аккаунте в Twitter Пранаб Мукерджи сообщил, что быть кавалером ордена «Бхарат Ратна» является «величайшей честью», которой он когда-либо был удостоен. Напомним, что Пранаб Мукерджи, выдающийся лидер партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК), был президентом Индии с 2012 по 2017 год. Ранее он также занимал посты министра обороны (2004−2006), иностранных дел (2006−2009) и финансов (2009−2012).

В этом году кавалерами ордена «Бхарат Ратна» также стали общественный активист и политический лидер Нанаджи Дешмукх и поэт, композитор и певец Бхупен Хазарика. Награда была присвоена им посмертно.

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Зарубежная хроника
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