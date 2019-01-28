«Южный фронт»: В Госдуме призвали защитить от террористов юг России

Москва, , 15:25 — REGNUM В Госдуме призвали усилить антитеррористическую активность в регионах, граничащих со Средней Азией, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

«Террористы готовят России очередной «южный фронт». В этой связи наша антитеррористическая активность должна быть серьезно усилена как в приграничных со Средней Азией районах, так и внутри страны, в миграционной сфере», — написал в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизвестными вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана — в сторону южных границ России, сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Замглавы МВД предполагает там масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России. Об этом он сообщил в ходе коллегии в Татарии.