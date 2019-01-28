Экологи ОНФ пожаловались на «карманные» экспертизы в Подмосковье

Ногинск, Московская область, , 17:13 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Московской области предлагают законодательно закрепить ответственность за нарушение механизмов и процедур проведения общественной экологической экспертизы. Об этом 28 января заявила эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Подмосковье Анна Дмитриева.

Она отметила, что в последние два года получить документы для проведения общественной экологической экспертизы в Подмосковье стало практически невозможно. Прежде всего это относится к строящимся мусоросжигательным заводам в Ногинском, Воскресенском, Наро-Фоминском районах.

«Разработчики проектов попросту отказываются её выдавать или направляют документы только «карманным» организациям, превращая этот важный инструмент общественного контроля и влияния на принятие решений в пустую формальность», — отметила Дмитриева.

Она добавила, что ранее эксперты организации направили своё заключение на проект строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Тимохово (Ногинский район). Однако позиция была проигнорирована в министерстве экологии и природопользования Московской области и других ведомствах.

В связи с этим активисты предлагают совместно с новым министерством экологии региона пересмотреть заключения государственной экологической экспертизы по проектам заводов по термическому обезвреживанию отходов, планируемых к строительству в Московской области, с учётом мнений экспертного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки полигона ТБО «Тимохово» показали, что эксплуатация мусорной свалки проходила с нарушениями законодательства и превышением факта выброса вредных веществ в атмосферу. По итогам проведенных проверок за выявленные нарушения требований природоохранного законодательства АО «Полигон Тимохово» было привлечено к административной ответственности.

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