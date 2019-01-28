Средства на благоустройство дворов выделят 50 свердловским муниципалитетам

Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM В Свердловской области полсотни муниципалитетов и городских округов получат финансирование на реконструкцию дворов и общественных территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Общая сумма федерального финансирования составит свыше 1,8 млрд рублей. На эти средства будут реконструированы 124 объекта: 69 дворов и 55 общественных территорий.

Перед тем как получить финансирование, муниципалитеты Свердловской области прошли в 2018 году процедуру рейтингового голосования. В 2019 году в аналогичной процедуре примут участие 49 городских округов региона.

Напомним, что программа по благоустройству дворовых и общественных территорий в Свердловской области существует с 2017 года. Объём региональных и федеральных инвестиций за два года составил 2,5 млрд рублей, а в рамках программы реконструировано и благоустроено 272 объекта.