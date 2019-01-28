В школах Токио изучают культуру поедания китового мяса

Токио, , 18:54 — REGNUM Столичная японская некоммерческая организация провела лекцию для учеников начальных школ. В ходе лекции представители организации рассказали об исторических «отношениях» между Японией и китами, об особенностях промысла и о культуре поедания китового мяса.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», ученики с интересом слушали лекцию. «Киты огромные. Никогда такого не видел», — с удивлением сказал один из пятиклассников начальной школы Нисисугамо во время просмотра видеофильма о малых полосатиках, которые были пойманы в Антарктическом океане в ходе исследовательской программы китобойного промысла.

Дети также узнали, что китовое мясо издревле было важной составляющей рациона японцев. В конце мероприятия школьников угостили блюдами из мяса кита.

Напомним, что Япония заявила о твердом намерении выйти из Международной комиссии по промыслу китов, которая запрещала коммерческую добычу китов.