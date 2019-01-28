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На Байкале ожидается шторм

Общество

Штормовое предупреждение распространил иркутский главк МЧС

На Байкале ожидается шторм
Brocken Inaglory
Шторм

Иркутск, 28 января 2019, 15:20 — REGNUM  29 января местами по Иркутской области ожидается усиление ветра, позёмки, метели. Также прогнозируется шторм на Байкале. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС России, ссылаясь на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным гидрометеорологов, жителей Прибайкалья в ближайшие сутки ожидает переменная облачность. Ночью будет идти небольшой снег (в отдельных районах умеренный), Температура ночью — минус 23,28°С, при прояснении до минус 33,38°С. Днём — минус 15,20°С, при облачной погоде — минус 22,27ºС. В северных и верхнеленских районах будет холоднее. Погода на Байкале также испортится. Местами пройдёт снег, усилится западный и северо-западный ветер. В средней части акватории ветер перейдёт в шквальный, с порывами до 22−29 метров в секунду.

Спасатели советуют жителям и гостям региона позаботиться о собственной безопасности.

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