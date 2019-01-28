Кадыров анонсировал запуск нового сайта главы Чечни

Грозный, , 15:09 — REGNUM В Чечне создан новый сайт главы республики. Над вэб-ресурсом работали ведущие программисты России. Сайт будет не только знакомить жителей региона с деятельностью руководителя республики, но и выполнить ряд полезных функций. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мне понравилось, что он удобен в пользовании, имеет доступную навигацию и структуру, функционален. Самое главное, сайт будет очень удобным для всех жителей Чечни, независимо от района или села. Записаться на приём к врачу, написать обращение в органы власти, воспользоваться услугами государственных органов через интернет. Это лишь малая часть того, что даёт ресурс», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, при постановке задачи перед программистами он рассчитывал именно на такой результат. На портале предусмотрена форма обратной связи, он также интегрирован с социальными сетями. Сайт главы Чечни будет запущен уже в ближайшее время.